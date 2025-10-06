SMKN 1 Malang Raih Juara Pertama Alfamidi Class Competition 2025

jatim.jpnn.com, MALANG - SMKN 1 Malang meraih juara pertama dalam ajang Alfamidi Class Competition 2025 yang digelar untuk ketiga kalinya pada 2025.

Kompetisi ini menjadi wadah bagi para siswa SMK mitra Alfamidi untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilan mereka di bidang industri ritel. Dari 50 SMK yang bermitra dengan Alfamidi, sebanyak sebelas sekolah terpilih menjadi peserta utama dalam ajang tersebut.

Human Capital General Manager Alfamidi Christiana Windarsih menjelaskan kegiatan ini bukan hanya sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana untuk memperkuat kompetensi para siswa dan meningkatkan kolaborasi antar sekolah mitra.

Baca Juga: HCML Raih Penghargaan Internasional atas Inovasi di Industri Migas

“Ajang ini juga bertujuan meningkatkan engagement dan komitmen SMK mitra, uji kompetensi siswa dan guru produktif serta menciptakan standarisasi teaching factory,” katanya.

Sekolah-sekolah yang terlibat dalam kompetisi ini merupakan perwakilan dari sebelas cabang Alfamidi di berbagai wilayah Indonesia.

“Proses seleksi dilakukan secara ketat, dengan penilaian mencakup berbagai aspek teknis terkait pekerjaan sebagai crew store,” ujarnya.

Penilaian juga meliputi pemahaman peserta terhadap profil perusahaan, jenjang karier, hingga struktur organisasi di Alfamidi. Selain itu, peserta diuji melalui praktik lapangan seperti pengecekan kelengkapan barang, kebersihan area toko, standar peralatan, hingga manajemen penjualan dan repeat order.

“Untuk kategori guru produktif, aspek yang dinilai mencakup kesesuaian silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), serta kemampuan presentasi,” jelasnya.