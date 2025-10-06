Megasurya Mas Luncurkan Bumbu Masak Instan, Andalkan Rempah Asli & Rasa Autentik

jatim.jpnn.com - PT Megasurya Mas resmi meluncurkan BUMBOE by MasterCook, lini produk bumbu masak instan terbaru yang diklaim mampu menghadirkan cita rasa autentik masakan rumahan dengan cara yang lebih praktis.

Produk ini menjadi langkah strategis Megasurya Mas untuk memperluas portofolio bisnisnya, yang selama ini dikenal lewat merek minyak goreng Sanco dan berbagai produk perawatan rumah tangga lainnya.

“Ini milestone baru bagi kami karena Megasurya Mas akhirnya masuk ke kategori baru, yakni bumbu masak instan. Kalau selama ini kan Sanco sendirian di dapur, sekarang ada temannya,” ujar VP Marketing PT Megasurya Mas Lany Cucu, di Surabaya, Senin (6/10).

BUMBOE by MasterCook hadir dalam dua kategori utama: Bumbu Kaldu (Kaldu Ayam dan Kaldu Sapi) serta Bumbu Instan Serbaguna (Ayam Goreng, Ikan Goreng, dan Tempe Goreng).

Seluruh varian dibuat dari bahan alami berkualitas seperti ekstrak ayam dan tulang sapi asli, serta rempah-rempah pilihan tanpa pewarna buatan.

“Bumbu kami lebih kaya rempah dan menggunakan ekstrak daging asli. Jadi, rasanya lebih nendang, tetapi kadar garamnya tetap rendah, lebih sehat,” jelas Lany.

Lany menambahkan, peluncuran BUMBOE by MasterCook terinspirasi dari kebiasaan memasak masyarakat Indonesia yang mengutamakan rasa dan kepraktisan.

“Sekarang kan orang sudah jarang ulek-ulek bumbu. Kami ingin bantu para ibu agar tetap bisa masak enak dengan cara yang lebih cepat,” katanya.