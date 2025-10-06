JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dikira Kecelakaan, Pria 64 Tahun di Surabaya Tewas Mendadak Diduga Serangan Jantung

Dikira Kecelakaan, Pria 64 Tahun di Surabaya Tewas Mendadak Diduga Serangan Jantung

Senin, 06 Oktober 2025 – 14:31 WIB
Dikira Kecelakaan, Pria 64 Tahun di Surabaya Tewas Mendadak Diduga Serangan Jantung - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan saat mengevakuasi jenazah AB yang meninggal mendadak diduga serangan jantung di Bratang Binangun, Surabaya, Senin (6/10). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berusia 64 tahun ditemukan meninggal dunia di bahu jalan kawasan Jalan Raya Manyar No 80 A, tepatnya di depan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Bratang Binangun, Surabaya, Senin (6/10) pagi.

Korban diketahui bernama AB, warga Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri di samping sepeda motornya jenis Yamaha Mio.

Kabid Darurat dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima Command Center pada pukul 09.48 WIB. 

Baca Juga:

Petugas tiba di lokasi beberapa menit kemudian untuk melakukan pemeriksaan awal.

“Saat tim tiba, korban sudah dalam kondisi tidak sadar. Setelah dilakukan pengecekan oleh TGC Timur dan BPBD Surabaya, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi,” ujar Linda.

Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung.

Baca Juga:

“Jadi, ini bukan kecelakaan lalu lintas, melainkan meninggal mendadak di jalan,” tambahnya.

Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSU dr Soetomo menggunakan ambulans swasta, didampingi pihak keluarga. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan oleh pihak Polsek Gubeng.

Sempat dikira meninggal kecelakaan, pria berinisial AB ternyata meninggal mendadak diduga serangan jantung
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pria meninggal mendadak serangan jantung BPBD Surabaya surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU