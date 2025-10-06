Dikira Kecelakaan, Pria 64 Tahun di Surabaya Tewas Mendadak Diduga Serangan Jantung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berusia 64 tahun ditemukan meninggal dunia di bahu jalan kawasan Jalan Raya Manyar No 80 A, tepatnya di depan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Bratang Binangun, Surabaya, Senin (6/10) pagi.

Korban diketahui bernama AB, warga Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri di samping sepeda motornya jenis Yamaha Mio.

Kabid Darurat dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima Command Center pada pukul 09.48 WIB.

Petugas tiba di lokasi beberapa menit kemudian untuk melakukan pemeriksaan awal.

“Saat tim tiba, korban sudah dalam kondisi tidak sadar. Setelah dilakukan pengecekan oleh TGC Timur dan BPBD Surabaya, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi,” ujar Linda.

Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung.

“Jadi, ini bukan kecelakaan lalu lintas, melainkan meninggal mendadak di jalan,” tambahnya.

Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSU dr Soetomo menggunakan ambulans swasta, didampingi pihak keluarga. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan oleh pihak Polsek Gubeng.