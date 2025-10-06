Daftar 10 Korban yang Teridentifikasi dari Tragedi Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Dari 54 korban meninggal dunia akibat insiden ambruknya bangunan tiga lantai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny baru sepuluh korban bisa teridentifikasi.

Masih ada 44 korban yang masih dilakukan pencocokan dengan keluarga korban.

Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB Mayor Jenderal Budi Rawan mengatakan berdasarkan data yang diberikan oleh tim DVI Polda Jatim sebanyak sepuluh jenazah berhasil diidentifikasi.

“Tadi sudah ada sepuluh yang dan lainnya mungkin dalam waktu dekat,” kata Budi saat konferensi pers di posko kedaruratan, Senin (6/10).

Dia menjelaskan BNPB memperkirakan ada 13 korban yang masih terjebak di reruntuhan ambruknya bangunan tiga lantai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di hari kedelapan pencarian.

“Diharapkan pada hari ini kami akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan 13 orang lagi,” katanya.

Dia menuturkan pembersihan puing-puing bangunan itu telah tuntas 75 persen, sedangkan 25 persen puing yang akan dibersihkan berada di sisi kiri bangunan yang miring.

Pembersihan sisa bangunan ini tentunya akan dibantu dengan alat berat. Tim SAR juga akan dibantu oleh tim ahli.