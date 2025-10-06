Polda Jatim Periksa 1 Santri Insiden Ambruknya Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jatim memanggil satu saksi untuk dimintai keterangan terkait insiden bangunan tiga lantai termasuk musala di area asrama putra Ponpes Al Khoziny yang terjadi pada, Senin (6/10).

Insiden yang menewaskan hingga 54 santri ini terjadi saat mereka melaksanakan salat Asar berjamaah.

Pemanggilan tersebut juga berdasarkan surat laporan polisi nomor: LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR tanggal 29 September 2025.

Juga, Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/4579/X/RES.1.2./2025/Ditreskrimsus/Polda Jatim tanggal 01 Oktober 2025.

Penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim AKP Edi Iskandar mengatakan satu saksi yang dipanggil ialah Shaka Nabil Ichsani.

“Iya (undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani), untuk panggilan saksi,” kata Edi.

Shaka dipanggil sebagai saksi dari pihak santri pada tanggal Jumat (3/10/2025) pukul 13.00 WIB di Unit II Subdit Tipid Indagsi.

“(Shaka) Salah satu santri,” ucap Edi.