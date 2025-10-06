JPNN.com

Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Cerah-Berawan, Siang Bakal Panas Menyengat

Senin, 06 Oktober 2025 – 09:04 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (6/10).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan.

Sorenya cerah dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-19 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.

