Pergi ke Rumah Kerabat Lewat Jalan Sempit, Nenek 71 Tahun Terjepit di Sela Tembok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengevakuasi seorang nenek yang terjepit di sela-sela tembok rumah di Jalan Sukomanunggal No 33, Kecamatan Sukomanunggal, Minggu (5/10) sore.

Kabid Pemadam DPKP Surabaya Wasis Sutikno menjelaskan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 16.56 WIB dari Projopati Sukomanunggal.

“Tim langsung diberangkatkan satu menit kemudian dan tiba di lokasi pukul 17.03 WIB,” ujar Wasis.

Korban diketahui bernama Mursidah (71) warga Jalan Domowarti 4A/3A. Berdasarkan keterangan cucunya, korban hendak pergi ke rumah kerabatnya melalui jalan sempit di antara rumah warga.

Namun, saat baru berjalan beberapa meter, korban tiba-tiba jatuh dan kehilangan kesadaran hingga terjepit di antara dinding rumah.

Tim rescue yang tiba di lokasi langsung melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Surabaya, Posko Terpadu Barat, dan TGC Barat untuk proses evakuasi.

“Korban dievakuasi dengan aman menggunakan tandu gulung. Operasi dinyatakan selesai dan kondusif pada pukul 18.45 WIB,” jelas Wasis.

DPKP Surabaya mengerahkan 1 unit tim rescue dalam operasi tersebut. Korban kemudian dievakuasi ke tempat aman untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. (mcr12/jpnn)