JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Juicy Luicy dan Aci Resti Warnai Semangat Nasional di Untag Surabaya Expo 2025

Juicy Luicy dan Aci Resti Warnai Semangat Nasional di Untag Surabaya Expo 2025

Minggu, 05 Oktober 2025 – 23:25 WIB
Juicy Luicy dan Aci Resti Warnai Semangat Nasional di Untag Surabaya Expo 2025 - JPNN.com Jatim
Juicy Luicy saat menghibur 3.200 mahasiswa baru Untag Surabaya dalam penutupan PKKMB 2025. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya kembali menggelar Untag Surabaya Expo 2025 pada Sabtu (4/10). Mengusung tema ‘Kreativitas Lokal, Semangat Nasional’, acara ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus perayaan kreativitas seluruh sivitas akademika kampus Merah Putih tersebut.

Kegiatan akbar ini dihadiri ribuan peserta, mulai dari mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen, tenaga kependidikan, alumni, hingga para pimpinan fakultas.

Acara makin meriah dengan penampilan musisi ternama seperti Juicy Luicy, Soul5ive, dan Some Island. Selain konser musik, expo juga dimeriahkan oleh pameran UKM mahasiswa, produk UMKM, hingga pertunjukan jaranan.

Baca Juga:

Menariknya, setiap pengunjung yang memasuki area acara wajib menunjukkan gelang tiket dan mendapatkan satu kaleng kopi Nescafe sebagai penyemangat malam.

Dalam sambutannya, Rektor Untag Surabaya menegaskan pentingnya mahasiswa baru berprestasi di tingkat internasional.

“Tahun ini mahasiswa baru Untag berjumlah 3.200 orang. Ke depan, kami menargetkan menjadi universitas global. Kami berharap lahir karya-karya hebat dari mahasiswa yang bisa harumkan nama almamater di kancah dunia,” ujarnya.

Baca Juga:

Suasana semakin hangat ketika rektor bersama Ketua Panitia PKKMB dan Ketua YPTA melakukan cheers bersama perwakilan Nescafe.

Andy Brata, Regional Sales Manager Nestlé, mengaku kagum dengan atmosfer kampus.

Untag Surabaya Expo 2025 berlangsung meriah dengan penampilan Juicy Luicy, Soul5ive, dan Aci Resti.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   untag surabaya PKKMB Untag Surabaya juicy luicy aci resti berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU