Juicy Luicy dan Aci Resti Warnai Semangat Nasional di Untag Surabaya Expo 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya kembali menggelar Untag Surabaya Expo 2025 pada Sabtu (4/10). Mengusung tema ‘Kreativitas Lokal, Semangat Nasional’, acara ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus perayaan kreativitas seluruh sivitas akademika kampus Merah Putih tersebut.

Kegiatan akbar ini dihadiri ribuan peserta, mulai dari mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen, tenaga kependidikan, alumni, hingga para pimpinan fakultas.

Acara makin meriah dengan penampilan musisi ternama seperti Juicy Luicy, Soul5ive, dan Some Island. Selain konser musik, expo juga dimeriahkan oleh pameran UKM mahasiswa, produk UMKM, hingga pertunjukan jaranan.

Menariknya, setiap pengunjung yang memasuki area acara wajib menunjukkan gelang tiket dan mendapatkan satu kaleng kopi Nescafe sebagai penyemangat malam.

Dalam sambutannya, Rektor Untag Surabaya menegaskan pentingnya mahasiswa baru berprestasi di tingkat internasional.

“Tahun ini mahasiswa baru Untag berjumlah 3.200 orang. Ke depan, kami menargetkan menjadi universitas global. Kami berharap lahir karya-karya hebat dari mahasiswa yang bisa harumkan nama almamater di kancah dunia,” ujarnya.

Suasana semakin hangat ketika rektor bersama Ketua Panitia PKKMB dan Ketua YPTA melakukan cheers bersama perwakilan Nescafe.

Andy Brata, Regional Sales Manager Nestlé, mengaku kagum dengan atmosfer kampus.