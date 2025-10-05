2 Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Teridentifikasi, Asal Bangkalan & Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim DVI Polda Jatim mengungkap identitas dua jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Kedua korban diketahui merupakan santri asal Bangkalan dan Surabaya.

“Pada hari ini, Minggu, 5 Oktober 2025. Tim DVI Polda Jatim telah melaksanakan identifikasi terhadap dua jenazah,” ujar Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes M Khusnan Marzuki di RS Bhayangkara Surabaya, Minggu (5/10).

Khusnan memerinci identitas dua korban tersebut. Jenazah nomor PM RSB B011 dengan data antemortem 041 teridentifikasi sebagai Nurudin (13), laki-laki asal Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.

Adapun jenazah nomor PM RSB B021 dengan antemortem 035 diketahui bernama Ahmad Rijalul Haq (16), laki-laki asal Jalan Dapuan Baru, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya.

“Korban Nurudin teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti. Sedangkan Ahmad Rijalul melalui gigi, medis, properti, serta sidik jari,” jelas Khusnan.

Dia menambahkan hingga saat ini jumlah total kantong jenazah yang diterima tim DVI mencapai 45 kantong.

“Dari 45 kantong jenazah, lima diidentifikasi di Sidoarjo, tiga jenazah sudah dikirim, total delapan. Ditambah dua yang baru teridentifikasi hari ini, berarti sudah sepuluh. Dari jumlah itu, empat merupakan body part,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim DVI Polda Jatim juga telah mengidentifikasi tiga jenazah lainnya yang berada di RS Bhayangkara Surabaya.