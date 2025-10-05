FASHMU II di UM Surabaya, Ajang Cetak Generasi Islami Berprestasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana meriah dan penuh semangat islami mewarnai kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) pada Sabtu (4/10).

Ratusan anak dan remaja dari berbagai daerah di Jawa Timur antusias mengikuti Festival Anak Sholeh Muhammadiyah (FASHMU) II yang digelar oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Mengusung tema ‘Sportif, Berprestasi, dan Berkemajuan”, festival ini menghadirkan beragam lomba bernuansa islami, seperti MTQ, MHQ, Pildacil, Qiroatil Kutub, Kaligrafi Islami, Imam Salat, Muadzin, Syarhil Qur’an, hingga Defile Islami.

Ketua PWM Jawa Timur Prof Sukadiono menyatakan pentingnya kegiatan seperti FASHMU dalam membentuk karakter anak sejak dini.

“Paparan perbuatan baik itu berpengaruh pada perkembangan otak anak, terutama korteks prefrontalis. FASHMU menjadi sarana membangun karakter, memberikan paparan positif sekaligus ruang bagi anak-anak untuk berprestasi,” ujar Sukadiono.

Dia mengatakan kegiatan ini juga terbuka bagi peserta dari sekolah negeri maupun swasta, tidak terbatas pada sekolah Muhammadiyah.

Menurutnya, pendidikan Muhammadiyah sejak lama menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan iman.

“Ayat Yarfa’illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ‘ilma darajat menjadi landasan. Pendidikan Muhammadiyah tidak hanya mengasah intelektual, tetapi juga moral dan akhlak,” ucapnya.