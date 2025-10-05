Basarnas Temukan 13 Jenazah Lagi, Korban Meninggal Tragedi Ponpes Al Khoziny Jadi 37

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Basarnas kembali menemukan 13 jenazah korban ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu (4/10) malam hingga Minggu (5/10) dini hari.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan proses pencarian dilakukan tanpa henti meski kondisi lapangan makin sulit akibat tumpukan material bangunan yang padat.

“Sistem kerjanya sama, yaitu menggunakan alat berat untuk membuka akses. Setelah terlihat indikasi korban, tim SAR langsung melaksanakan evakuasi dengan hati-hati,” kata Nanang di Sidoarjo, Minggu (5/10).

Dia menjelaskan evakuasi korban ke-38 dilakukan pada pukul 23.26 WIB, disusul korban ke-39 tiga menit kemudian. Setelah itu, tim berhasil mengevakuasi sebelas jenazah lagi secara berurutan hingga pukul 03.24 WIB.

“Proses demi proses dilakukan penuh kehati-hatian, mengingat banyaknya material bangunan yang masih menutupi area pencarian,” ujarnya.

Menurut Nanang, korban ke-40 dievakuasi sekitar pukul 00.13 WIB, kemudian korban ke-41 pada 00.29 WIB, disusul korban ke-42 dan ke-43 dalam selang waktu tiga menit. Sekitar pukul 01.34 WIB korban ke-44 berhasil ditemukan, lalu korban ke-45 tujuh menit kemudian.

Tak lama berselang, korban ke-46 dan ke-47 juga dievakuasi pada pukul 01.46 dan 01.53 WIB.

