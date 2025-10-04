JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tim SAR Mulai Tembus Area Tengah Musala Ponpes Al Khoziny Cari Korban di Reruntuhan

Tim SAR Mulai Tembus Area Tengah Musala Ponpes Al Khoziny Cari Korban di Reruntuhan

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 22:45 WIB
Tim SAR Mulai Tembus Area Tengah Musala Ponpes Al Khoziny Cari Korban di Reruntuhan - JPNN.com Jatim
Perugas SAR gabungan berupaya menembus akses area tengah ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo di hari keenam pencarian, Sabtu (4/10). Foto: Dok. Basarnas

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Setelah hampir sepekan berjuang menyingkirkan puing-puing reruntuhan, Tim SAR gabungan akhirnya mulai bisa menembus area tengah musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Sabtu (4/10).

Bagian ini diduga menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak tertimbun material bangunan.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit menyampaikan pengerjaan menggunakan alat berat telah berjalan sejauh 60 persen.

Baca Juga:

“A4 (sisi kanan pintu masuk musala) full sudah bisa bagian-bagian itu sudah diaktifkan masuk ke A2 (area wudhu) dan A3 (belakang pintu masuk musala). Kami berharap memang mungkin di situ lebih banyak ditemukan lagi. Untuk deteksi lokasinya kami hanya praduga ya, bagian tengah-tengahnya,” jelas Nanang.

Sebelum mencapai titik utama, tim lebih dulu membersihkan sisi kanan pintu masuk musala.

Langkah ini memungkinkan akses ke ruang wudhu serta bagian belakang pintu masuk. Nanang menegaskan, fokus selanjutnya adalah mendorong pekerjaan hingga mencapai titik tengah bangunan.

Baca Juga:

“Mudah-mudahan dengan nanti malam ini sudah bisa menggeser sampai ke bagian tengah dan kami berharap di situ bisa ditemukan lebih banyak lagi korban yang saat ini belum ditemukan,” katanya.

Pantauan di lokasi, sejumlah kolom beton masih memenuhi area depan, belakang, dan samping kiri musala. Kondisi ini menambah tantangan dalam proses evakuasi.

Tim SAR menduga puluhan korban ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny berada di tengah musala
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny korban ponpes al khoziny ambruk evakuasi korban ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU