JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Korban ke-17 Ambruknya Ponpes Al Khoziny Ditemukan Tidak Utuh

Korban ke-17 Ambruknya Ponpes Al Khoziny Ditemukan Tidak Utuh

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 22:25 WIB
Korban ke-17 Ambruknya Ponpes Al Khoziny Ditemukan Tidak Utuh - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan mengevakuasi empat korban meninggal dunia dalam insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pada hari keenam pencarian, Sabtu (4/10). Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan mengevakuasi empat korban meninggal dunia dalam insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pada hari keenam pencarian, Sabtu (4/10).

Namun, pada korban ke-17, Tim SAR hanya menemukan potongan bagian tubuh kaki kanan dari batas panggul sampai telapak.

Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan potongan tubuh itu ditemukan tim pukul 17.35 di sektor A4 atau sebelah kanan pintu masuk bangunan lantai 1 yang ambruk.

Baca Juga:

“Kondisi korban ketiga ini hanya ditemukan body partnya saja,” kata Nanang di posko darurat.

Nanang menduga bagian tubuh korban yang ditemukan itu karena terhimpit material beton.

“Body part ini bukan disebabkan karena alat berat karena posisinya masih terjepit reruntuhan bangunan,” jelasnya.

Baca Juga:

Saat ini, keempat jenazah itu telah dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk dilakukan identifikasi dan dilakukan pencocokan data.

Hingga Sabtu (4/10) pukul 21.55 WIB, total korban yang dievakuasi sebanyak 122 orang, 104 selamat, 18 orang meninggal dunia, 46 orang belum ditemukan. (mcr23/jpnn)

Tim SAR gabungan temukan potongan tubuh kaki kiri saat evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny evakuasi korban ponpes ambruk korban ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU