Korban ke-17 Ambruknya Ponpes Al Khoziny Ditemukan Tidak Utuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan mengevakuasi empat korban meninggal dunia dalam insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pada hari keenam pencarian, Sabtu (4/10).

Namun, pada korban ke-17, Tim SAR hanya menemukan potongan bagian tubuh kaki kanan dari batas panggul sampai telapak.

Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan potongan tubuh itu ditemukan tim pukul 17.35 di sektor A4 atau sebelah kanan pintu masuk bangunan lantai 1 yang ambruk.

“Kondisi korban ketiga ini hanya ditemukan body partnya saja,” kata Nanang di posko darurat.

Nanang menduga bagian tubuh korban yang ditemukan itu karena terhimpit material beton.

“Body part ini bukan disebabkan karena alat berat karena posisinya masih terjepit reruntuhan bangunan,” jelasnya.

Saat ini, keempat jenazah itu telah dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk dilakukan identifikasi dan dilakukan pencocokan data.

Hingga Sabtu (4/10) pukul 21.55 WIB, total korban yang dievakuasi sebanyak 122 orang, 104 selamat, 18 orang meninggal dunia, 46 orang belum ditemukan. (mcr23/jpnn)