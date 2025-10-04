Banyak Korban Belum Ditemukan, Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Bakal Diperpanjang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban-korban yang diduga masih terjepit material ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sabtu (4/10).

Guna memudahkan pencarian, Tim gabungan menggunakan alat berat untuk mengangkut puing-puing bangunan.

Hingga hari keenam pencarian, tim gabungan telah mengevakuasi total 30 korban yang terjepit, tetapi masih ada 47 korban yang masih dilaporkan hilang.

Apabila sampai hari ketujuh pencarian, yakni pada Minggu (5/10) terhitung mulai Senin (29/9) korban masih belum ditemukan maka proses pencarian akan diperpanjang.

“Kami lihat di hari Minggu besok. Kalau target terpenuhi (korban ditemukan). Artinya, korban yang memang tidak ada, memang ada di situ, yang pasti ada di situ. Hanya tinggal menunggu waktu untuk evakuasinya saja. Tentunya pasti akan ada penambahan waktu,” kata Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit, Sabtu (4/10) malam.

Menurutnya, perpanjangan pencarian tentu menunggu rapat internal dengan mempertimbangan kondisi yang ada.

“Bisa satu, dua atau tiga hari (perpanjangan evakuasi),” katanya.

Saat ini, tim gabungan telah membongkar puing-puing yang berada di lokasi A4 atau sebelah kanan pintu masuk.