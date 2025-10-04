JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Banyak Korban Belum Ditemukan, Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Bakal Diperpanjang

Banyak Korban Belum Ditemukan, Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Bakal Diperpanjang

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 22:05 WIB
Banyak Korban Belum Ditemukan, Evakuasi Tragedi Ponpes Al Khoziny Bakal Diperpanjang - JPNN.com Jatim
Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban-korban yang diduga masih terjepit material ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sabtu (4/10).

Guna memudahkan pencarian, Tim gabungan menggunakan alat berat untuk mengangkut puing-puing bangunan.

Hingga hari keenam pencarian, tim gabungan telah mengevakuasi total 30 korban yang terjepit, tetapi masih ada 47 korban yang masih dilaporkan hilang.

Baca Juga:

Apabila sampai hari ketujuh pencarian, yakni pada Minggu (5/10) terhitung mulai Senin (29/9) korban masih belum ditemukan maka proses pencarian akan diperpanjang.

“Kami lihat di hari Minggu besok. Kalau target terpenuhi (korban ditemukan). Artinya, korban yang memang tidak ada, memang ada di situ, yang pasti ada di situ. Hanya tinggal menunggu waktu untuk evakuasinya saja. Tentunya pasti akan ada penambahan waktu,” kata Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit, Sabtu (4/10) malam.

Menurutnya, perpanjangan pencarian tentu menunggu rapat internal dengan mempertimbangan kondisi yang ada.

Baca Juga:

“Bisa satu, dua atau tiga hari (perpanjangan evakuasi),” katanya.

Saat ini, tim gabungan telah membongkar puing-puing yang berada di lokasi A4 atau sebelah kanan pintu masuk.

Evakuasi korban ambruknya Ponpes Al Khoziny direncanakan diperpanjang jika belum ditemukan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny korban ponpes al khoziny ambruk korban ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU