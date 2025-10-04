1 Lagi Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Ditemukan, Total Korban Meninggal 18 Orang

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim SAR gabungan mengevakuasi satu lagi korban pada hari keenam insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sabtu (4/10).

Total sudah empat korban ditemukan. Salah dari keempat korban hanya ditemukan bagian tubuh kaki kanan saja atau tidak utuh.

Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan korban pertama ditemukan pada pukul 14.35 WIB, korban kedua pukul 16.15 WIB dan korban ketiga 17.35 WIB.

Kemudian korban keempat ditemukan pukul 21.10 WIB. Korban diekstraksi dari sektor A1

“Kondisi korban ketiga ini hanya ditemukan body partnya saja. Saat ini, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara,” kata Sigit saat ditemui di posko, Sabtu (4/10).

Nanang menduga bagian tubuh korban yang ditemukan itu karena terhimpit material beton.

“Body part ini bukan disebabkan karena alat berat karena posisinya masih terjepit reruntuhan bangunan,” jelasnya.

Saat ini, ketiga jenazah itu telah dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk dilakukan identifikasi dan dilakukan pencocokan data.