JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 1 Lagi Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Ditemukan, Total Korban Meninggal 18 Orang

1 Lagi Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Ditemukan, Total Korban Meninggal 18 Orang

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 21:55 WIB
1 Lagi Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Ditemukan, Total Korban Meninggal 18 Orang - JPNN.com Jatim
Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit memberikan update jumlah korban yang dievakuasi dalam ambruknya Ponpes Al Khoziny, Sabtu (4/10). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim SAR gabungan mengevakuasi satu lagi korban pada hari keenam insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sabtu (4/10).

Total sudah empat korban ditemukan. Salah dari keempat korban hanya ditemukan bagian tubuh kaki kanan saja atau tidak utuh.

Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan korban pertama ditemukan pada pukul 14.35 WIB, korban kedua pukul 16.15 WIB dan korban ketiga 17.35 WIB.

Baca Juga:

Kemudian korban keempat ditemukan pukul 21.10 WIB. Korban diekstraksi dari sektor A1

“Kondisi korban ketiga ini hanya ditemukan body partnya saja. Saat ini, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara,” kata Sigit saat ditemui di posko, Sabtu (4/10).

Nanang menduga bagian tubuh korban yang ditemukan itu karena terhimpit material beton.

Baca Juga:

“Body part ini bukan disebabkan karena alat berat karena posisinya masih terjepit reruntuhan bangunan,” jelasnya.

Saat ini, ketiga jenazah itu telah dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk dilakukan identifikasi dan dilakukan pencocokan data.

Update pencarian korban meninggal dunia ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny evakuasi korban ponpes al khoziny korban ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU