Penuh Kreativitas, Expo UKM Warnai Penutupan PKKMB Untag Surabaya 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di Untag Surabaya ditutup dengan semarak lewat Untag Surabaya Expo 2025, Sabtu (4/10).

Salah satu agenda utama yang paling menarik perhatian adalah Pameran Expo UKM, yang menjadi ajang bagi mahasiswa baru untuk mengenal berbagai organisasi kemahasiswaan di kampus merah putih tersebut.

Sebanyak 3.200 mahasiswa baru memadati area pameran dengan antusias. Mereka berkeliling mengunjungi 28 stan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang menampilkan program unggulan, kreativitas, dan prestasi masing-masing.

Suasana makin hidup dengan berbagai penampilan, games interaktif, serta promosi program kerja yang disuguhkan oleh tiap UKM.

Pameran ini diinisiasi oleh Badan Koordinator Kegiatan (BKK) UKM Untag Surabaya sebagai wadah mahasiswa baru untuk mengenal lebih dalam aktivitas, bidang, serta peluang pengembangan diri di kampus.

Ke-28 UKM tersebut bergerak di berbagai bidang seperti seni, olahraga, kerohanian, penelitian, media informasi, hingga pengembangan khusus.

Pembukaan resmi ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) Untag Surabaya Moh. Taufik, S.Psi., M.Psi., Psikolog, didampingi Ketua BKK UKM Fareh Prameswari dari Prodi Ilmu Hukum.

“Pameran ini bertujuan agar mahasiswa baru dapat memilih UKM yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. UKM adalah wadah penting untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membangun solidaritas di lingkungan kampus,” kata Fareh.