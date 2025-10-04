Tersisa Iman & Harapan, Kisah Haical, Santri Al Khoziny yang Salat di Bawah Reruntuhan
jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Di balik tragedi reruntuhan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, tersimpan kisah haru perjuangan seorang santri bernama Syahlendra Haical (13) yang selamat setelah tertimbun selama hampir 48 jam.
Di tengah gelap dan sempitnya celah reruntuhan, Haical bersama teman-temannya masih sempat salat berjemaah, meski tubuh mereka terjepit puing bangunan.
Ibu Haical, Dwi Ajeng menceritakan bahwa anaknya sempat bercerita soal sosok imam salat yang memimpin mereka di bawah reruntuhan.
“Ternyata di sela-sela mereka ada yang mengimami, tapi tidak tahu siapa,” ujar Ajeng, Jumat (3/10).
Meski terluka dan kehabisan tenaga, Haical masih berusaha mengingatkan temannya untuk salat saat waktu tiba.
“Dia bilang, ‘Ayo salat, ayo salat’. Tangan kecilnya meraba dan menepuk tubuh di sampingnya,” tuturnya.
Namun, saat waktu Subuh tiba, suasana berubah sunyi.
“Subuh dia mengajak temannya salat dan komunikasi. Temannya ditepuk-tepuk sudah gak ada sahutan," katanya lirih.
Kisah haru Syahlendra Haical, santri Ponpes Al Khoziny yang tetap salat berjemaah di bawah reruntuhan sebelum akhirnya diselamatkan setelah 48 jam tertimbun.
