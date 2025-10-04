3 Keluarga Korban Musala Ambruk di Sidoarjo Jalani Trauma Healing dari Dinsos Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sehari setelah dibukanya layanan trauma healing oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur di lingkungan Post Mortem Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, tercatat sudah ada tiga keluarga korban tragedi ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, yang mendapat pendampingan.

Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiani mengatakan pendampingan dilakukan secara langsung oleh petugas Jatim Social Care kepada keluarga korban yang menunjukkan tanda-tanda kesedihan mendalam.

“Pendekatannya bukan menunggu mereka datang, tetapi kami yang menjangkau. Biasanya terlihat dari ekspresi atau gerak tubuh mereka. Misalnya, mulai tidak fokus atau bersandar lama pada anggota keluarga lain. Saat itu kita sapa dan ajak refleksi ringan,” ujarnya, Sabtu (4/10).

Restu menyatakan ketiga keluarga yang mendapat pendampingan tidak menunjukkan gejala ekstrem, sehingga penanganan hanya berupa motivasi dan penguatan psikologis tanpa penggunaan obat-obatan.

“Yang tiga ini sudah mulai bisa ikhlas. Pendampingan masih sebatas motivasi dan penguatan, tidak perlu obat-obatan, tetapi nanti ketika mereka bertemu langsung dengan jenazah, bisa jadi butuh penanganan lanjutan,” katanya.

Dia menjelaskan layanan trauma healing ini melibatkan pekerja sosial, relawan Jatim Social Care, serta tenaga psikolog klinis dari Rumah Sakit Menur. Dinsos Jatim juga berkoordinasi dengan komunitas terapis untuk membantu menurunkan tingkat stres keluarga korban.

Selain pendampingan psikologis, tim Dinsos juga memastikan kebutuhan dasar keluarga korban tetap terpenuhi selama berada di RS Bhayangkara.

“Asupan juga penting. Kami siapkan minuman hangat dan makanan ringan, karena ada yang tidak bisa makan nasi akibat terlalu sedih,” ucap Restu. (mcr12/jpnn)