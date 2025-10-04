Infeksi Menjalar ke Hati, Kaki Kiri Haical Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Diamputasi

JPNN.com

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 18:08 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat mengunjungi Haical korban reruntuhan musala Ponpes Al Khoziny yang ambruk. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Syehlendra Haical (13) santri yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat setelah tertimpa reruntuhan ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran Sidoarjo selama tiga hari tuntas menjalani operasi amputasi pada kaki kirinya, Sabtu (4/10) dini hari.

Direktur RSUD RT Notopuro Sidoarjo Dokter Atok Irawan menjelaskan infeksi yang terjadi pada lutut kiri Haical membuat  jumlah leukosit atau sel darah putih melebihi ambang batas sehingga bisa membahayan kondisi korban.

“Kalau orang infeksi kan leukkositnya tinggi sekali begitu. Jadi, akhirnya kami putuskan untuk dilakukan malam hari itu untuk amputasi tadi malam. Selesai pukul 00.30 WIB,” kata Dokter Atok, Sabtu (4/10).

Tak hanya itu, amputasi itu juga harus segera dilakukan karena infeksi sudah menjalar ke organ hati dan ginjal.

Diamputasi supaya enggak terjadi infeksi sistemik karena ada mulai ada gangguan faal ginjal, faal hati, kemudian leukositnya sangat tinggi sekali 20.000," jelasnya.

Sebelumnya, tindakan tidak segera dilakukan pascapemeriksaan karena menunggu diskusi dengan keluarga korban.

"Keluarga kami jelaskan. Ini kalau enggak segera dilakukan amputasi mengancam jiwa kemudian juga kita berkejaran dengan infeksi yang semakin meluas. Ya, alhamdulillah akhirnya berkenan kemarin," ungkapnya.

Sekarang, Haical masih dalam masa pemulihan pascaoperasi. Leukosit yang semula tinggi langsung menurun begitu juga gangguan organ hati dan ginjal membaik.

