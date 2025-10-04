Hadir di Madiun, Yupiland Ajak Warga Jelajah Negeri & Berbagi Keceriaan

jatim.jpnn.com, MADIUN - Akhir pekan kali ini terasa lebih meriah di Kota Madiun. Yupiland untuk pertama kalinya hadir di Jawa Timur dengan membawa wahana bertajuk Jelajah Negeri, yang digelar di Sun City Mall mulai Jumat (3/10) hingga Minggu (19/10).

Nuansa penuh warna dan berbagai aktivitas interaktif langsung menyambut anak-anak maupun keluarga yang datang. Berbagai wahana seru seperti perosotan, kolam bola, hingga rumah balon siap menemani keceriaan.

Assistant Manager Promotion Tri Panca Jaya mengatakan kehadiran Yupiland di Madiun menjadi rangkaian setelah sebelumnya berkeliling di Sumedang, Semarang, dan Solo.

"Lewat wahana tersebut, kami mencoba mendekatkan konsumen Yupi. Ada beberapa permainan yang bisa dinikmati,” ujar Tri Panca, Jumat (3/10).

Salah satu momen yang paling ditunggu adalah Hujan Permen Yupi, di mana ribuan permen akan ditaburkan dari atas untuk diperebutkan pengunjung.

“Hujan Permen Yupi siap terjadi pada Sabtu jam 2 siang, dan Minggu jam 4 sore siang, dan jam 04.00. Masing-masing terjadi 2 kali, sangat menarik sekali buat anak-anak,” jelasnya.

Menurut Tri Panca, suasana seperti ini membuat anak-anak bisa bermain sambil membangun kebersamaan.

“Mereka saling mendekatkan diri, main dan bahagia bersama sama. Karena memang Yupi adalah permen yang membuat happy,” imbuhnya.