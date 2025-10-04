Update Jumlah Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny, 49 Orang Belum Ditemukan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatata masih ada sekitar 49 orang yang belum ditemukan dalam insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang terjadi sejak, Senin (29/9).

Jumlah santri yang dilaporkan hilang berdasarkan data yang diberikan oleh pinak pesantren kepada Tim SAR gabungan.

“Per hari ini yang masih kami cari berdasarkan data-data yang ada yang dinyatakan hilang itu masih 49 orang. Ya 49 orang mudah-mudahanlah ini bisa cepat,” kata Suharyanto di Posko Tanggap Darurat di Sidoarjo, Sabtu (4/10).

Suharyanto mengatakan saat ini tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian dengan mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses pencarian.

“Kegiatan tadi malam setelah ditemukan yang terakhir ini kami fokus kepada pembersihan secara masif. Alat berat masuk ke titik yang runtuh sehingga mudah-mudahan per hari ini akan lebih banyak lagi yang ditemukan,” ujarnya.

BNPB bersama tim SAR gabungan telah memetakan titik-titik yang diduga masih terdapat korban. Lokasi tersebut kini menjadi fokus utama pencarian.

“Tim encarian pertolongan gabungan ini sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang dimungkinkan ada korban. Nah itu yang sudah diidentifikasi sehingga setelah ini secara masif dibersihkan ini bisa segera diambil,” tutur Suharyanto.

Dia menegaskan bahwa kebutuhan logistik maupun peralatan di lapangan tidak mengalami kendala. Tim SAR langsung melakukan pembersihan di titik yang telah dipastikan tidak terdapat korban agar proses evakuasi bisa lebih cepat.