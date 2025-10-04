Untag Surabaya Latih Mahasiswa Kedokteran Gunakan AI untuk Cari Referensi Akademik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Kedokteran (FK) Untag Surabaya menggelar Workshop Literasi Digital bagi dosen dan mahasiswa, Jumat (3/10).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Wiyata lantai 5 itu diikuti 16 mahasiswa angkatan pertama FK serta sejumlah dosen.

Workshop menghadirkan Wakil Rektor II Untag Surabaya sekaligus pakar teknologi informasi Supangat, M.Kom., Ph.D., ITIL, COBIT, CLA, CISA — yang membawakan materi tentang pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk mendukung kegiatan akademik.

Supangat menjelaskan penggunaan AI dapat mempermudah mahasiswa dan dosen dalam pencarian literatur maupun penyusunan artikel ilmiah.

“Ke depan, ini akan sangat membantu mahasiswa maupun dosen FK dalam mencari literatur atau referensi ketika menulis artikel,” ujarnya.

Menurutnya, metode pencarian referensi kini tak bisa lagi hanya mengandalkan mesin pencari umum.

“Sekarang bukan zamannya lagi mencari jurnal lewat Google, karena hasilnya berserakan seperti ‘data sampah’. Dengan AI, kita bisa menemukan referensi yang benar dan relevan tanpa membaca satu per satu,” jelasnya.

Supangat juga menekankan bahwa kecerdasan AI bergantung pada kualitas penggunanya.