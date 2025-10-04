FOTILE Luncurkan Kompor Gas Smart Series dengan Teknologi Smart Synchronize

jatim.jpnn.com, SURABAYA - FOTILE, pelopor teknologi peralatan dapur premium memperkenalkan kompor gas Smart Series dengan teknologi Smart Synchronize di Indonesia. Inovasi ini menjadi yang pertama di Tanah Air, menghadirkan cara baru memasak yang lebih efisien dan modern.

Adapun dua produk unggulan yang diluncurkan yakni Gas Hob GEG88201-Y dan GEG88306 dirancang untuk memberikan pengalaman memasak yang aman, praktis, dan elegan.

National Head of Marketing FOTILE Indonesia Tommy Pratomo mengatakan FOTILE selalu menjadi yang terdepan dalam menciptakan kebiasaan baru di dapur.

Dengan teknologi Smart Synchronize, penghisap asap (cooker hood) bisa otomatis menyala saat api kompor dinyalakan.

"Kompor gas ini praktis, seperti menyalakan AC atau TV dengan remote control,” ujar Tommy dalam roadshow peluncuran di Westin Hotel, Jumat (3/10).

Tommy menjelaskan mengusung slogan terbaru FOTILE 'Dibuat untuk Keamanan, Dirancang untuk Kehidupan' mencerminkan komitmen perusahaan selama 10 tahun di Indonesia.

“Sejak hadir, FOTILE mencatat nol kecelakaan. Itu wujud komitmen kami menghadirkan produk yang aman dan menyenangkan bagi keluarga Indonesia. Orang kan membeli kompor untuk jangka panjang,” katanya.

Peluncuran ini sekaligus menandai ekspansi FOTILE ke Surabaya, Jawa Timur, Bali, Lombok, hingga Makassar. Acara ini juga dihadiri mitra bisnis utama FOTILE seperti Hartono, UFO Surabaya, Perdana Electronic, Megah Bangunan, CV Langgeng, Sukses Bangunan, Mitra 10 Surabaya, dan lainnya.