Cuaca Malang Hari ini, Siang-Sore Cerah Hingga Berawan, Malamnya Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (4/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang dan malam berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Bantur, Gondanglegi, Kalipare, Pagak, dan Pagelaran berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.