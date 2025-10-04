Cuaca Jawa Timur 4 Oktober 2025, Cerah Hingga Berawan di Seluruh Wilayah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (4/10).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya cuaca di seluruh wilayah berawan.

Sorenya masih berawan di seluruh wilayah.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 13-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 25-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)