Industri Mamin Tumbuh Positif, Krista Optimistis 4 Pameran Raup Transaksi Rp6 Triliun

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Krista Exhibitions kembali menggelar empat pameran internasional yang terintegrasi, yaitu ALLPrint Indonesia 2025, PRO AVL Indonesia 2025, ALLPack Indonesia 2025, dan SIAL InterFOOD 2025.

Pameran dilaksanakan melihat tren pertumbuhan industri manufaktur nasional yang menunjukkan tren positif. Pada kuartal II-2025, sektor ini tumbuh 5,68 persen.

Khusus industri makanan dan minuman (mamin), pertumbuhannya mencapai 6,15 persen.

Laju pertumbuhan ini ditopang program hilirisasi, peningkatan investasi, hingga stimulus dari pemerintah. Imbasnya, industri pendukung ikut terdongkrak, seperti kemasan, farmasi, dan kosmetik.

Misalnya, Industri kemasan naik signifikan karena permintaan tinggi dari mamin (6,15 persen), farmasi (6,59 persen), dan kosmetik yang diproyeksikan tembus nilai US$ 9,7 miliar pada 2030 dengan CAGR 4,33 persen.

CEO Krista Exhibitions Daud D Salim pun optimistis penyelenggaraan tahun ini mampu mendorong akselerasi lintas industri.

“Dengan pertumbuhan positif mamin, kemasan, percetakan, serta kebutuhan teknologi audiovisual untuk sektor HORECA dan MICE, kami perkirakan nilai transaksi dari rangkaian pameran ini bisa mencapai Rp 5 – 6 triliun,” ujar Daud, Jumat (3/10).

Keempat pameran itu antara lain: