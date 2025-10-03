Cerita Ahmad Korban Selamat Ambruknya Ponpes Al Khoziny Setelah Terjebak 4,5 Jam

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Nur Ahmad (16) santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny menjadi salah satu dari 14 orang yang dievakuasi Tim SAR gabungan dalam kondisi selamat saat insiden bangunan tiga lantai itu ambruk, Senin (29/9) pukul 15.00 WIB.

Nur Ahmad ditarik keluar oleh Tim SAR gabungan pukul 22.01 WIB setelah terjebak dan tertindih beton selama 4,5 jam.

Meski dinyatakan selamat, Nur Ahmad harus melanjutkan hidupnya dengan hanya memiliki satu tangan.

Pasalnya, beratnya beton yang menindih tangan kirinya membuat jaringanya tak lagi berfungsi sehingga harus diamputasi.

Ahmad menceritakan saat itu dirinya sedang melaksanakan salat Asar berjemaah. Namun, pada rakaat kedua, bangunan tiba-tiba runtuh.

"Rakaat kedua (kejadiannya). Langsung jatuh (bangunannya)," kata Ahmad di RSUD RT Notopuro Sidoarjo, Jumat (3/10).

Kejadian yang begitu cepat membuat Ahmad tak bisa berlari. Bangunan yang runtuh itu menindih badannya.

Dia jatuh tengkurap dengan tangan kiri terjulur ke samping, tertindih habis oleh bongkahan beton kondisi tangan yang tergencet beton membuatnya tak bisa dievakuasi kecuali diamputasi di lokasi.