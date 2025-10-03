SAR Beberkan Lokasi Penemuan Jenazah Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi tiga santri Pondok Pesantren Al Khoziny yang tertimbun bangunan tiga lantai, Jumat (3/10) sore dalam kondisi meninggal dunia.

Dengan demikian, total santri yang meninggal dunia tercatat sebanyak 13 orang.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya selaku Direktur Operasional mengatakan ketiga korban itu ditemukan pada pukul 17.15 WIB, 17.20 WIB dan 17.30 WIB.

“Jadi, update untuk sore hari ini ditemukan tambahan tiga lagi.Total pada hari ini ditemukan delapan korban ya,” kata Nanang di posko.

Nanang mengungkapkan satu korban ditemukan pada sektor A1, sedangkan dua lainnya ditemukan di sektor A3.

“Penemuannya masih di sektor A3 dan juga ada di masih sisi A2. Jadi, jaraknya tidak tidak terlalu jauh dari yang lain-lainnya. Masih ditemukan di lantai dasar,” ujarnya.

Total korban yang dievakuasi hingga Jumat petang adalah 116 orang, dengan 13 di antaranya dalam kondisi meninggal dunia.

"Untuk korban meninggal dunia langsung dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan identifikasi dan pencockan data dengan keluarga korban,” jelas Nanang. (mcr23/jpnn)