Gempa M 6,5 Sumenep: 316 Bangunan Rusak di Pulau Sapudi

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mencatat sebanyak 316 bangunan rusak akibat gempa tektonik magnitudo 6,5 yang mengguncang pada Selasa (30/9) pukul 23.49 WIB.

"Data jumlah bangunan rusak ini, sesuai dengan hasil pendataan terkini yang dilaporkan tim lapangan kepada kami, malam ini," kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Kamis (2/10) malam.

Fauzi menyebut kerusakan itu tersebar di tiga kecamatan di Pulau Sapudi, yakni Nonggunong, Gayam, dan Talango.

“Menurut data terbaru melalui call center 112, jumlah bangunan rusak terbanyak ada di Kecamatan Gayam sebanyak 297 unit. Rinciannya 279 rumah, 10 masjid, tiga musala, dua sekolah, satu puskesmas, satu polindes, dan satu toko,” kata Fauzi.

Kerusakan terbanyak kedua berada di Kecamatan Nonggunong sebanyak 18 bangunan.

"Kalau di Kecamatan Talango, sebanyak 1 rumah, yaitu di Desa Gapurana," jelasnya.

Pemkab Sumenep telah menurunkan tim gabungan dari BPBD, Polri, dan TNI untuk menyerahkan bantuan, mendata lebih lanjut, serta membantu perbaikan rumah warga terdampak.

Fauzi menambahkan, dampak gempa kali ini lebih parah dibanding kejadian serupa pada 2018.