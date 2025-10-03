KILA Hidupkan Lagi Lagu Anak di Surabaya, Ratusan Siswa Ramaikan Pentas Sahabat Dolanan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan siswa bersama orang tua, guru, dan masyarakat memadati Balai Pemuda Surabaya untuk menyaksikan Pentas Lagu Anak bertajuk ‘Sahabat Dolanan’, Kamis (2/10).

Acara yang digelar dalam rangkaian program nasional Kita Cinta Lagu Anak (KILA) ini menjadi penutup kegiatan KILA 2025 di Surabaya.

Sorak riuh dan tepuk tangan meriah mengiringi penampilan siswa-siswi yang membawakan lagu karya pemenang Lomba Cipta Lagu KILA 2020–2025. Setiap kelompok menampilkan aransemen khas, penuh keceriaan, sekaligus memukau dengan kualitas vokal mereka.

Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI Saifullah Agam menekankan pentingnya menghidupkan kembali ruang bagi lagu anak di Indonesia.

“Dulu kita punya banyak penyanyi anak dengan lagu yang jadi bagian kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anak lebih sering menyanyikan lagu orang dewasa yang tidak sesuai usia mereka,” ujarnya.

Melalui KILA, kata Agam, pemerintah ingin membangkitkan ekosistem industri lagu anak agar mereka kembali punya ruang berekspresi, baik di sekolah maupun di rumah.

Sejumlah sekolah ikut tampil, di antaranya SDN Ketintang 1 Surabaya, SD Santo Yoseph, SDN Sumur Welut 3, Vision School Surabaya, dan Band SMAN 4 Sidoarjo. Mereka membawakan lagu anak dalam format paduan suara hingga band sekolah.

Penasihat KILA, Dhenok Bientarno, menyebut program ini bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem musik anak yang sehat.