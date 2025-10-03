Penyildikan Ambruknya Ponpes Al Khoziny Dilakukan Setelah Evakuasi Korban Tuntas

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polda Jatim akan mengusut penyebab ambruknya bangunan tiga lantai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang terjadi pada Senin (29/9).

Penyelidikan akan dimulai ketika proses evakuasi korban yang terjebak dalam reruntuhan bangunan selesai.

Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto mengatakan proses penyeledikan akan dimulai sejak bangunan itu didirikan hingga mencapai tiga lantai.

“Jadi, nanti gini ini kan harus dilihat dulu semuanya sampai awal. Dari proses yang jatuh ini sudah kami filekan. Kami filmkan. Kami ambil dokumentasinya. Ini kan harus sampai keseluruhan menyeluruh,” kata Nanang, Jumat (3/10).

Nantinya untuk proses penyelidikan, pihaknya juga akan melibatkan tim ahli pada bidang konstruksi.

“Jadi, ini ada tahapannya dan harus sampai selesai sampai di bawah karena kami harus tahu konsep membangun itu kan tidak ujuk-ujuk dari atas. Semua ada dari bawah dulu,” ujarnya.

Namun, proses penyelidikan ini akan dimulai jika seluruh korban berhasil dievakuasi.

“Inilah yang harus kami lihat nanti, tetapi yang jelas tetap nanti, tetapi yang utama sekarang ini adalah masalah kemanusiaannya dulu,” jelasnya.