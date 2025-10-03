Pemotor Tabrakan dengan Truk Molen di Surabaya, Wanita 57 Tahun Luka Serius

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan truk molen terjadi di Jalan Diponegoro, tepatnya kawasan Dr Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jumat (3/10).

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima Command Center pukul 09.05 WIB.

Petugas tiba di lokasi delapan menit kemudian dan mendapati seorang wanita tergeletak di tengah jalan.

“Korban pertama, perempuan berinisial R, 57 tahun, warga Demak Selatan, Tembok Dukuh, Surabaya. Dia mengalami luka serius berupa open fraktur pada kaki kiri,” ujar Linda.

R diketahui mengendarai motor Honda Beat sebelum bertabrakan dengan truk molen yang dikemudikan pria berinisial SH, 54, warga Sidoarjo.

Sopir truk dalam kondisi sadar, tetapi mengalami syok tanpa luka berarti.

Tim gabungan dari TGC Dukuh Pakis, BPBD, dan Posko Terpadu Dukuh Pakis langsung melakukan penanganan awal di lokasi.

Setelah itu, korban perempuan dirujuk ke RSU dr Soetomo untuk mendapat perawatan lebih lanjut.