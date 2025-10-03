1 Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Kembali Ditemukan, Total 5 Orang Dievakuasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi satu korban ambruknya bangunan tiga lantai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Jumat (3/10).

Total korban yang berhasil dievakuasi pada hari kelima pencarian berjumlah lima orang. Mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit sekaligus Direktur Operasional menyampaikan satu korban kelima ini ditemukam pukul 14.00 WIB.

“Terakhir tadi pada pukul 14.00 WIB, juga ditemukan korban kelima sehingga total semua pada hari ini adalah korban ditemukan lima orang dan semua dalam kondisi meninggal dunia,” kata Nanang saat di posko.

Dengan demikian, jumlah korban yang dievakuasi pada hari kelima pencarian total 113 orang orang, sepuluh meninggal dunia, sisanya selamat.

“Untuk yang sepuluh meninggal dunia itu karena belum teridentifikasi ya. Jadi, nama-namanya nanti nunggu setelah identifikasi selesai,” jelasnya.

Nanang menyampaikan untuk proses pencarian hari kelima ini difokuskan untuk membongkar material yang runtuh untuk mengevakuasi korban yang diduga berasal di dasar reruntuhan.

“Dari kemarin kami melaksanakan pembongkaran ya, tetapi dengan ini apa sih sudah dua hari ini baru 50 persen ya, baru 50 persen kalau memang kami lihat dari perhitungan secara matematis tentunya mungkin sampai hari sore, besok, atau hari minggunya,” katanya.