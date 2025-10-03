JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pria Asal Sumenep Tewas Tertabrak Kereta di Sememi Surabaya

Pria Asal Sumenep Tewas Tertabrak Kereta di Sememi Surabaya

Jumat, 03 Oktober 2025 – 18:00 WIB
Pria Asal Sumenep Tewas Tertabrak Kereta di Sememi Surabaya - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan mengevakuasi jenazah pria asal Sumenep berinisial M yang tewas tertabrak kereta di Sememi, Surabaya, Jumat (3/10). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami M warga Dusun Sumber Langon, Desa Sera Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

Pria berusia 45 tahun itu ditemukan tewas setelah tertabrak kereta api di kawasan Jalan Sememi Kidul, sekitar 50 meter dari palang perlintasan rel, Jumat (3/10) pagi.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian masuk pada pukul 08.51 WIB.

Baca Juga:

Tim tiba di lokasi pukul 09.00 WIB dan mendapati korban sudah tergeletak tak bernyawa di semak-semak pinggiran rel.

“Saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia di dekat motornya, Honda Revo,” ujar Linda.

Proses identifikasi dilakukan tim Inafis Polrestabes Surabaya. Jenazah kemudian dievakuasi oleh BPBD, Posko Terpadu Barat, dan Dinas Sosial menggunakan ambulans menuju kamar jenazah RS BDH.

Baca Juga:

Barang bukti kendaraan kini diamankan polisi. Sementara itu, kasus kecelakaan ini ditangani jajaran Polsek Benowo.

Dalam evakuasi tersebut, sejumlah unsur terlibat di antaranya BPBD Surabaya, Posko Terpadu Barat, Inafis Polrestabes Surabaya, Polsek Benowo, ambulans Dinsos, serta security KAI. (mcr12/jpnn)

Pria asal Sumenep ditemukan tewas di semak-semak bersama motornya setelah tertabrak kereta di Sememi Surabaya.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pria tertabrak kereta pemotor tertabrak kerata kecelakaan kereta di surabaya kecelakaan surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU