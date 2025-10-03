Pria Asal Sumenep Tewas Tertabrak Kereta di Sememi Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami M warga Dusun Sumber Langon, Desa Sera Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

Pria berusia 45 tahun itu ditemukan tewas setelah tertabrak kereta api di kawasan Jalan Sememi Kidul, sekitar 50 meter dari palang perlintasan rel, Jumat (3/10) pagi.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian masuk pada pukul 08.51 WIB.

Tim tiba di lokasi pukul 09.00 WIB dan mendapati korban sudah tergeletak tak bernyawa di semak-semak pinggiran rel.

“Saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia di dekat motornya, Honda Revo,” ujar Linda.

Proses identifikasi dilakukan tim Inafis Polrestabes Surabaya. Jenazah kemudian dievakuasi oleh BPBD, Posko Terpadu Barat, dan Dinas Sosial menggunakan ambulans menuju kamar jenazah RS BDH.

Barang bukti kendaraan kini diamankan polisi. Sementara itu, kasus kecelakaan ini ditangani jajaran Polsek Benowo.

Dalam evakuasi tersebut, sejumlah unsur terlibat di antaranya BPBD Surabaya, Posko Terpadu Barat, Inafis Polrestabes Surabaya, Polsek Benowo, ambulans Dinsos, serta security KAI. (mcr12/jpnn)