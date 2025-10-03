JPNN.com

Jumat, 03 Oktober 2025 – 17:42 WIB
Ponpes Al Khoziny Ambruk, 10 Santri Meninggal, 5 Sudah Teridentifikasi - JPNN.com Jatim
Kedatangan jenazah korban ambruknya Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo di RS Bhayangkara, Jumat (3/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA -  

Rumah Sakit (RS) Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso Surabaya kembali menerima satu jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Jenazah kelima tiba di Gedung Kompartemen Dokpol RS Bhayangkara Surabaya sekitar pukul 14.30 WIB, Jumat (3/10).

Proses evakuasi menggunakan ambulans Yayasan Dana Sosial Al Falah dengan pengawalan dua petugas medis berpakaian hazmat.

Dengan tambahan satu jenazah ini, total ada lima korban meninggal yang dibawa ke RS Bhayangkara untuk proses identifikasi. Sementara jumlah korban tewas keseluruhan akibat ponpes ambruk tersebut mencapai 10 orang.

“Kami sudah temukan lagi. Ada lima (jenazah). Mudah-mudahan nanti ketemu semuanya,” kata Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto.

Sebelumnya, empat jenazah telah lebih dulu diterima RS Bhayangkara, yakni pukul 08.30 WIB (dua jenazah), pukul 10.45 WIB (satu jenazah), dan pukul 12.02 WIB (satu jenazah).

Sebanyak lima korban meninggal yang sudah teridentifikasi antara lain:

Berikut deretan lima indentitas korban ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang sudah teridentifikasi Tim DVI Polda Jatim
