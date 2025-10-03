Cerita Alfatih Korban Selamat Tertimbun Bangunan Ambruk, Mimpi Tidur Panjang 3 Hari

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Ucapan hamdalah terus dipanjatkan dari Alfatih Cakra Buana (14). Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo itu selamat dari reruntuhan bangunan pada Rabu (1/10).

Alfatih tiba di RSUD RT Notopuro Sidoarjo sekitar pukul 19.00 WIB, setelah Syehlendra Haical (13) dan Muhammad Wahyudi (13) dievakuasi.

Seolah-olah tidak mengalami trauma, Alfatih menceritakan kejadian yang dialami. Dia juga bersyukur, kondisinya, sehat, tanpa luka serius, hanya lecet, bahkan besok sudah diperbolehkan pulang.

“Sebelum salat Asar, saya sudah menunggu azan di musala, lalu ketiduran. Sempat terbangun karena terdengar gemuruh gedung ambruk, terus lari, tetapi pingsan akibat tertimpa material,” ujar Alfatih, Kamis (2/10).

Dia sadar berada di bawah reruntuhan musala ambruk, dalam kondisi gelap gulita. Dia juga berkomunikasi sebentar dengan teman di sebelahnya. Setelah itu tertidur lagi.

“Ada petugas penyelamat yang mencongkel bagian bawah lantai, saya terbangun terus tanya apakah sudah bisa keluar. Kemudian keluarnya kayak merangkak pelan pelan," ungkapnya.

Selama tertimbun reruntuhan, tubuh Alfatih terlindungi undukan pasir dan wajahnya tertutup material seng. Selama tidur panjang hampir 3 hari hingga sadar saat dievakuasi, dia mengaku bermimpi jalan-jalan berkeliling di jalan gelap.

“Tanpa lampu naik mobil pikap. Mimpi minum air yang disalurkan lewat selang, tetapi serasa seperti di dunia nyata,” tuturnya