Puing Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Tersisa 1 Lapis, Tim SAR Intensifkan Pencarian

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Upaya pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, terus dilakukan tim SAR gabungan pada Jumat (3/10).

Memasuki hari kelima, proses evakuasi difokuskan pada lapisan paling bawah reruntuhan.

Kepala Basarnas Surabaya sekaligus Direktur Operasional Nanang Sigit mengatakan timnya bekerja membongkar bangunan yang roboh secara bertahap.

Menurutnya, dari tiga lapis bangunan yang runtuh dengan pola pancake collapse, kini hanya tersisa satu lapis yang masih harus dibuka.

“Dari yang masih tiga tumpukan lantai. Kini tersisa satu layer lantai yang harus dibuka,” ujar Nanang di posko pencarian.

Dia menambahkan jika lapisan terakhir tersebut berhasil dibersihkan, kemungkinan besar sejumlah korban bisa segera ditemukan.

“Ya, kalau hari ini seharusnya ataupun kemungkinan lebih banyak yang akan ditemukan karena posisi saat ini kan tinggal satu layer ya,” katanya.

“Lantai itu sudah tinggal satu layer lagi untuk bisa dibuka akan ketemu lebih banyak lagi hari ini, sore ini kalau Iya. itu Mudah-mudahan seperti itu. Harapan kami seperti itu,” jelas Nanang.