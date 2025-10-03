Puncak PKKMB Untag Surabaya 2025: Juicy Luicy Tampil di Expo Bertabur Kreativitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untag Surabaya 2025 akan mencapai puncak lewat Untag Surabaya Expo 2025 pada Sabtu (4/10).

Acara ini bakal meriah karena menghadirkan Juicy Luicy sebagai bintang tamu utama. Band pop asal Bandung itu sedang digandrungi generasi muda lewat lagu-lagu populer seperti Lantas, Tanpa Tergesa, hingga Terlalu Tega.

Ketua PKKMB Untag Surabaya 2025 Supangat, Ph.D., menyatakan expo bukan sekadar hiburan, melainkan ruang ekspresi mahasiswa sekaligus penguatan karakter kebangsaan.

“Expo campus kami adalah panggung kolaborasi. Karya lokal naik kelas, karakter kebangsaan diperkuat, dan mahasiswa disiapkan menuju daya saing nasional hingga internasional,” kata Supangat, Jumat (3/10).

Selain Juicy Luicy, expo juga menampilkan band lokal Soul5ive serta kesenian tradisional jaranan khas Jawa Timur. Perpaduan musik populer dan budaya lokal ini dianggap selaras dengan tema Kreativitas Lokal, Semangat Nasional.

Mahasiswa baru angkatan 2025 juga diwajibkan mengunjungi 28 stand Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk mendapatkan stempel sebagai syarat sertifikat PKKMB.

“Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya terhibur, tapi juga mulai mengenal ruang aktualisasi diri,” ujar Supangat.

Untuk pertama kalinya, expo digelar di Lapangan NP depan Fakultas Kedokteran Untag Surabaya dengan konsep terbuka agar bisa menampung ribuan peserta. Panitia pun menyiapkan balon udara raksasa sebagai ikon acara, melambangkan semangat mahasiswa baru yang siap terbang tinggi membawa panji Merah Putih.