Update Evakuasi Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny, 4 Korban Ditemukan Meninggal

Jumat, 03 Oktober 2025 – 14:21 WIB
Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit sekaligus Direktur Operasional. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tim SAR Gabungan mengevakuasi empat korban reruntuhann ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jumat (3/10).

Sayangnya, empat orang yang berhasil dievakuasi itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Total korban meninggal dunia hingga pukul 13.28 WIB berjumlah sembilan orang.

Kepala Basarnas Surabaya Nanang Sigit sekaligus Direktur Operasional pencarian menjelaskan korban pertama berhasil ditemukan dan dievakuasi pukul 07.30 dan korban kedua pukul 07.35 WIB.

“Korban pertama dan kedua memang posisinya bersamaan kedua anak itu bersamaan di tempat wudhu. Posisi tertutup oleh bangunan seperti itu tembok,” kata Nanang.

Korban ketiga juga ditemukan pukul 10.19 WIB. Lokasinya tak jauh dari korban pertama dan kedua.

“Kemudian yang ketiga kami evakuasi tidak jauh dari itu masih di sektor A2. Akan tetapi, lebih sisi sebelah kiri. Korban yang ketiga kondisi meninggal dunia dan posisinya saat itu bawah beton,” ujarnya.

Kemudian korban keempat ditemukan dan berhasil dievakuasi pukul 11.34 WIB. Mereka langsung dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan identifikasi.

Nanang mengungkapkan proses pencarian pada hari kelima tidak lagi menggunakan peralat sound detector, tetapi hanya secara visual.

Tim SAR mengevakuasi empat korban meninggal dunia reruntuhan ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny.
