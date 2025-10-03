Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Diterpa Isu Eksploitasi, RMI NU Jatim Buka Suara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PW RMI NU) Jawa Timur membantah tudingan adanya eksploitasi santri yang dihukum mengecor bangunan maupun bantuan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Wakil Sekretaris PW RMI NU Jatim Ahmad Firdausi mengatakan tradisi kerja bakti atau ro’an yang dilakukan santri adalah budaya gotong royong yang sudah lama melekat di pesantren.

"Tidak ada eksploitasi santri di Al-Khoziny (seperti disebut netizen), karena tradisi ro'an (kerja bakti) itu ada di semua pesantren, bukan cuma Al Khoziny," ujar Firdausi di Surabaya, Kamis (2/10).

Dia menyebut kiai dan nyai selalu mengabdikan diri sepenuhnya untuk para santri, termasuk setelah wafat pun tetap didoakan melalui tahlil bersama.

"Kami di pesantren mempunyai tradisi ketaatan kepada guru yang luar biasa karena kiai dan bu nyai itu 24 jam memikirkan santri, bahkan mereka yang meninggal dunia pun masih dipikirkan dengan kiriman doa melalui tahlil dan doa bersama," ucapnya.

PW RMI NU Jatim juga membantah tudingan adanya eksploitasi bantuan. Menurut Firdausi, pengasuh hanya menjadi perantara penyaluran bantuan untuk korban dan keluarga.

"Tidak ada eksploitasi bantuan itu, semuanya disalurkan pengasuh kepada korban dan masyarakat, serta keluarga korban, karena kami mendampingi semua proses dalam musibah ini," kata dia.

Sekretaris NU Care-LazisNU Jatim Moch Rofi’i Boenawi menambahkan PBNU, PWNU, PCNU, Lazisnu, dan RMI telah aktif melakukan mitigasi sejak awal musibah.