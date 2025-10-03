Cuaca Surabaya Hari ini, Potensi Cerah Hingga Berawan Seharian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (3/10).

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.