Cuaca Jawa Timur 3 Oktober 2025, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (3/10).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kediri, Kota Batu, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 22-29 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)