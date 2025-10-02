Menkeu Purbaya: Rokok Ilegal Harus Dibinasakan, Rugikan Negara & Pengusaha Patuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Menurutnya, langkah pemusnahan yang rutin dilakukan di berbagai daerah merupakan wujud ketegasan pemerintah dalam menjaga iklim usaha tembakau yang sehat sekaligus memastikan penerimaan negara dari cukai tetap optimal.

"Kalau ada pengusaha yang taat membayar pajak, sementara yang lain bebas berjualan tanpa cukai, tentu merugikan yang patuh aturan. Itu sebabnya rokok ilegal harus dibinasakan," ujar Purbaya seusai memimpin pemusnahan 235 juta batang rokok ilegal hasil sitaan di Jawa Timur, di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya, Kamis (2/10).

Purbaya mengatakan pemerintah tidak berniat mematikan industri hasil tembakau (IHT) yang legal.

Sebaliknya, kebijakan penindakan justru dimaksudkan agar pelaku usaha resmi tetap terlindungi dan penerimaan negara terjaga.

Dia juga mengungkapkan rencana pengembangan kawasan industri hasil tembakau di sejumlah daerah yang diduga menjadi pusat produksi rokok ilegal.

"Kami ingin menciptakan arena yang adil. Pelaku usaha resmi akan terus diberdayakan, tetapi konsekuensinya wajib bayar pajak. Kalau tidak, akan ada sanksi tegas," ucap mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

Hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan negara dari cukai, pajak, dan PNBP mencapai Rp159,18 triliun atau 56,31 persen dari target Rp282,70 triliun.