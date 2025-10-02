HCML Raih Penghargaan Internasional atas Inovasi di Industri Migas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) menorehkan prestasi di kancah internasional. Inovasi dan kreativitas perusahaan migas ini berbuah penghargaan dari International Creatives Exchange, organisasi non-politik yang bergerak dalam pengembangan budaya, perdagangan, pariwisata, teknologi informasi, hingga bisnis lintas negara.

HCML diganjar penghargaan 'Excellence in Empowerment for Advancing Education, Health, Culture and Sustainable Rural Economy Development' kategori Corporate Program.

Penghargaan diterima oleh Manager Jakarta Corporate Affairs & Performance HCML, Aries Apriansyah bersama tim pemberdayaan masyarakat.

VP Marketing Legal & Business Support HCML Wahyudin Sunarya mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan publik terhadap kontribusi HCML, baik di industri migas maupun pembangunan nasional.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan inovasi HCML berdampak positif, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi generasi muda untuk terus berkreasi dan mengembangkan ekonomi kreatif,” ujar Way sapaan akrab Wahyudi Sunarya itu tertulis, Kamis (2/10).

Way menyebut HCML konsisten mendorong inovasi dalam pengelolaan migas agar perusahaan mampu beradaptasi dengan zaman. Selain itu, kegiatan hulu migas HCML juga mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim pada kuartal I 2025 tercatat lima persen (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sektor pengadaan listrik dan gas menjadi penyumbang tertinggi dengan kontribusi 10,40 persen,” ungkapnya.

Tak hanya berfokus pada energi, HCML juga aktif menggelar program sosial. Misalnya Festival Pesisir di Kabupaten Sumenep yang menampilkan pentas seni budaya di atas air, sekaligus penyerahan PPM Awards.