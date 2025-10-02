Basarnas Gunakan Metode & Alat Canggih Evakuasi Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Proses pencarian korban yang tertimbun bangunan ambruk di Pondok Pesantren AlKhoziny, Buduran, Sidoarjo masih terus berlangsung, Kamis (2/10).

Tim SAR Gabungan mengeluarkan berbagai cara, demi menemukan korban yang masih tertimbun. Salah satunya melibatkan alat canggih.

Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas Emi Freezer mengatakan metode dan alat yang diterapkan antara lain Hailing Method hingga Search Cam.

“Pemakaian metode dan peralatan dilaksanakan ketika petugas Re-assesment sebanyak tiga kali, sebelum mengubah metode pencarian menjadi Cranning Phase,” jelas Freezer, Kamis (2/10)

Menurutnya, re-assesment pertama dilakukan pada Rabu (1/10) pukul 23.30 WIB. Sebelum itu, semua titik harus bersih, tidak boleh ada satu orang pun selain petugas yang melakukan scanning.

“Alat ini memiliki daya tangkap bisa sampai 50 meter. Kalau ada orang lain beraktivitas di situ, akan tertangkap di dalam detektor, sehingga akan membuat kami multitafsir menganggap bahwa ada yang hidup,” kata dia.

Dia mengungkapkan meski fase pertama belum memuaskan. Namun petugas menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama secara manual yaitu dengan memanggil atau hailing method.

"Kami panggil, cari keliling, kemudian setelah itu tim mundur lalu kami ganti dengan alat Search Cam. Dari semua titik, atau sektor, kami libatkan,” tuturnya.