Haical Korban Selamat Ambruknya Bangunan Ponpes Terancam Amputasi Kaki Kiri

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Syehlendra Haical (13) santri yang dievakuasi dalam keadaan selamat setelah tertimpa reruntuhan ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran Sidoarjo selama dua hari terancam diamputasi pada kaki kirinya.

Rencana tindakan medis itu dilakukan setelah melihat hasil pemeriksaan dengan doppler atau alat ultrasonografi. Hasilnya, diketahui ada jaringan mati atau nekrosis.

"Meskipun tulangnya banyak difoto, enggak ada yang fraktur, enggak ada yang patah tapi pembuluh darahnya ini mengalami nekrosis," ujar Direktur Utama RSUD RT Notopuro Dokter Atok Irawan, Kamis (2/10).

Melihat kondisi itu, kaki kirinya terancam diamputasi di bagian lutut ke bawah, agar jaringan itu tidak merusak jaringan lain.

"Namun, masih dipertimbangkan tadi langkah selanjutnya untuk amputasi," katanya.

Melihat keluarga yang syok karena semula senang Haical selamat dengan luka lecet dan memar saja, tetapi ternyata ada kondisi buruk, dokter masih belum memutuskan tindakan.

"Ya, masih dicoba lagi diskusi dengan dengan second opinion, bagaimana nanti kami melihat perkembangan besok, begitu," tuturnya.

Haical dievakuasi pada hari ketiga pencarian, Rabu (1/10) bersama empat korban selamat lain yang sedang dirawat.