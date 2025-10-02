Soal Tradisi Santri Cor Bangunan Ponpes, Bupati Subandi Bakal Lakukan Evaluasi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Tradisi mengecor diisukan menjadi kegiatan yang biasa dikerjakan oleh santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny sebelum ambruk pada Senin (29/9).

Kegiatan pengecoroan itu disebut sebagai tradisi hukuman bagi santri yang membolos.

Bupati Sidoarjo Subandi tak menampik santri mengecor merupakan tradisi untuk menumbuhkan rasa gotong royong membantu pembangunan pondok.

Namun, dengan adanya kejadian ini maka perlu evaluasi agar insiden tersebut tak terulang kembali.

"Ya, nanti diimbau bersama biarkan anak-anak ini betul-betul belajar secara maksimal. Rasa gotong-royongnya tetap ada cuma jangan sampai ada kegiatan yang begitu parah," kata Subandi.

Pihaknya juga mengevaluasi konstruksi semua bangunan pondok pesantren yang berjumlah 129.

"Saya sebagai perwakilan daerah tentu apa yang dijadikan arahan dari Pak Menteri (Agama) ini nanti sebagai koreksi kita untuk lebih mengecek kembali semua pendidikan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo ya," ucapnya.

Saat ini pemerintah fokus evakuasi dan penanganan korban luka termasuk pemulasaran korban jiwa.