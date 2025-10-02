Angin Puting Beliung Hantam Tiga Desa di Tulungagung, 50 Rumah Rusak

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang tiga desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Rabu (1/10) sore.

Kapolsek Sumbergempol AKP Moch Anshori mengatakan desa terdampak yakni Doroampel, Junjung, dan Tambakrejo.

Sekitar 50 rumah warga terdampak dengan kerusakan bervariasi, mulai ringan, sedang, hingga parah.

“Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini data kerusakan masih dalam proses inventarisasi,” ujar Anshori, Rabu (1/10).

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Robinson Pasaroan Nadeak, menambahkan sebagian warga telah memperbaiki rumah secara mandiri. Namun untuk kerusakan berat, warga masih menunggu bantuan dari pemerintah daerah.

Kerusakan parah terjadi di Dusun Kalituri, Desa Doroampel. Sejumlah rumah milik warga, antara lain Purnomo, Mualim, Srinatun, Slamet, Agus Setyono, Indah Setiyani, dan Ahmat Zaeni, mengalami atap rusak parah akibat genteng beterbangan hingga galvalum patah.

Peristiwa bermula saat hujan mengguyur wilayah Sumbergempol pukul 15.00 WIB. Sekitar satu jam kemudian, angin kencang menyerupai puting beliung menerjang tiga desa tersebut.

BPBD Tulungagung telah menyalurkan bantuan darurat berupa terpal dan bahan pangan bagi warga terdampak.