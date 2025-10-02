Satgas Evaluasi Program MBG di Sampang Seusai Kasus Keracunan

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan setelah insiden keracunan massal.

“Ini kami lakukan agar program baik pemerintah seduai harapan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang Sudarmanto seusai menghadiri rapat lintas sektor, Rabu (1/10).

Rapat evaluasi program MBG oleh Satgas MBG Sampang itu melibatkan semua pelaksana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), Dinas Kesehatan, polisi, dan TNI.

Melalui kegiatan itu, pihaknya berharap, memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menjawab tantangan implementasi program di lapangan.

"Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian bersama dari rapat yang kami gelar terkait program MBG di Sampang," ujarnya.

Beberapa poin itu, di antaranya tentang pemenuhan standar operasional prosedural, penyajian menu yang sesuai dengan protokol kesehatan, serta kepastian menu makanan yang sehat dan higienis.

"Kami tidak ingin kasus keracunan makanan dari menu MBG terjadi di Sampang ini, sehingga upaya untuk melakukan perbaikan kami lakukan dan evaluasi pelaksanaan kami gelar secara rutin, seperti saat ini," katanya.

Sebelumnya, puluhan siswa SD Negeri Karanganyar 1, Kecamatan Tambelangan mengalami keracunan setelah makan nasi MBG yang dibagikan di sekolah itu.