JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kisah Korban Selamat Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Rakaat Kedua Ada Gemuruh Lalu Gelap

Kisah Korban Selamat Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Rakaat Kedua Ada Gemuruh Lalu Gelap

Kamis, 02 Oktober 2025 – 12:37 WIB
Kisah Korban Selamat Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Rakaat Kedua Ada Gemuruh Lalu Gelap - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan saat berupaya mengevakuasi korban ambruknya musala Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Rabu (1/10). Foto: Dok. Basarnas

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Salah satu santri atau korban selamat dari tragedi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo menceritakan detik-detik sebelum bangunan itu ambruk, Senin (29/9).

Remaja yang kini duduk di bangku kelas 3 SMP itu mengungkapkan saat kejadian sekitar pukul 15.00 WIB, dirinya sedang salat berjemaah bersama puluhan santri lain.

“Baru rakaat kedua, dengarnya ya gemuruh. Pertama ada semacam batu jatuh,” kata Ali saat di ruang Mawar Kuning RSUD RT Notopuro Sidoarjo, Rabu (1/10).

Baca Juga:

Dia mengaku sempat tetap fokus melanjutkan salat, hingga tiba-tiba terasa getaran mirip gempa. Setelah itu, kesadarannya hilang.

“Habis itu enggak ingat lagi, posisi sudah enggak sadar,” ujarnya.

Ali menuturkan sebelum kejadian dia berada di saf tengah sebelah kanan dari imam. Kini, dia masih menjalani perawatan akibat gegar otak ringan dan pembengkakan di tulang ekor.

Baca Juga:

“Sekarang rasanya pusing, kalau jalan sakit dari punggung sampai tulang ekor,” ungkapnya.

Berdasarkan data RSUD RT Notopuro, hingga Rabu (1/10), tercatat ada 44 korban runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny yang ditangani di rumah sakit tersebut.

Kesaksian M Ali Zainal Abidin, santri selamat dari ambruknya musala Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kesaksian korban selamat korban selamat ponpes al khoziny musala ambruk musala ponpes ambruk ponpes al Khoziny Sidoarjo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU